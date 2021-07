Alors que les Danois ont encore du mal à digérer leur élimination de l’Euro 2020, le penalty généreux accordé aux Anglais fait toujours débat.

Si la domination des Anglais hier soir ne fait aucun débat, le but de la qualification des Three Lions fait encore grincer quelques dents. Dominateurs mais en manque d’idées devant le but de Kasper Schmeichel, les hommes de Gareth Southgate ont dû attendre les prolongations et un penalty transformé en deux temps par Harry Kane (104′) pour souffler. Seul hic, la faute sifflée sur Raheem Sterling fait grand bruit, d’autant qu’un deuxième ballon était sur la pelouse au moment de l’action.

Interrogé à ce sujet lors d’une interview accordée au Daily Mail, l’arbitre international anglais Mark Clattenburg admet qu’il n’aurait pas accordé de penalty à la star de Manchester City. « Joakim Maehle touche légèrement Raheem Sterling. Je ne pense pas que cela vaille un penalty, surtout à ce moment-là de la rencontre. Les Danois trouveront sûrement cela très dur. Mais ce n’est pas non plus une erreur manifeste ». Consultants sur différentes chaînes de télévision Arsène Wenger, Roy Keane, Gary Lineker ou encore José Mourinho étaient aussi tous d’accord pour dire que le penalty était injustifié.