Raheem Sterling a obtenu un penalty très généreux ce soir face au Danemark, d’autant qu’il y avait deux ballons sur la pelouse au moment de l’action.

Dominatrice tout au long de la rencontre ce soir face au Danemark, l’équipe d’Angleterre a logiquement validé son ticket pour la finale de l’Euro 2020, dimanche prochain (21h) à Wembley. Seul hic, les Three Lions se sont imposés en prolongation grâce à un penalty très généreux converti en deux temps par Harry Kane (104′). Très généreux non seulement car la faute sur Raheem Sterling est discutable mais surtout car il y avait deux ballons sur la pelouse durant l’action. L’arbitre central Danny Makkelie aurait donc dû siffler et stopper la course de l’attaquant de Manchester City.

Dans tout les cas, l’Angleterre ira bien en finale de l’Euro ce week-end face à l’Italie, qui avait éliminé l’Espagne aux tirs au but la veille.