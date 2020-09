Le Slovène Tadej Pogacar remporte la 9e étape du Tour de France à Laruns au sprint devant son compatriote Primoz Roglic et le Suisse Marc Hirschi, combatif du jour. Roglic, favori du Tour, s’empare pour la première fois du maillot jaune.

Échappé depuis le milieu de l’étape, Marc Hirschi n’a pas pu éviter le retour du groupe Roglic, Pogacar, Bernal et Landa dans le dernier kilomètre. Les cinq hommes ont joué la victoire d’étape au sprint et c’est le jeune Tadej Pagacar qui a raflé la mise. Au classement général, Roglic prend le leadership quand Romain Bardet et Guillaume Martin limitent la casse en concédant 11 secondes sur le Slovène.

