Pierre Gasly entre dans l’histoire de la Formule 1 ! 24 ans après la dernière victoire tricolore d’Olivier Panis à Monaco, le Normand remporte le mythique grand prix de Monza dans un finish exceptionnel avec Carlos Sainz Jr.

Nous ne pensions pas entendre retentir la marseillaise sur les podiums de Formule 1 ce dimanche. Parti à la 10e position sur la grille de départ avec son AlphaTauri, Pierre Gasly n’était pas prédisposé à une victoire sur ce Grand Prix. Mais suite à un concours de circonstances, notamment une pénalité pour Hamilton (retour aux stands interdit), et une course parfaitement maîtrisée, le Français s’est offert un duel épique avec Carlos Sainz Jr à ses trousses. L’Espagnol a tenté jusqu’au bout d’arracher la victoire mais Gasly a su résister aux assauts de son concurrent dans un dernier tour sous haute tension. Pierre Gasly remporte le premier Grand Prix de sa carrière à 24 ans et devient le 13e français à réaliser pareil exploit.

"OH MY GOD!! WHAT DID WE JUST DO?! DID WE WIN THE ****** RACE?! WE DID IT AGAIN!!!" – @PierreGASLY, 2020#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/45BZqX15pw — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

🏁 TOP TEN (LAP 53/53) 🏁



Gasly

Sainz

Stroll

Norris

Bottas

Ricciardo

Hamilton

Ocon

Kvyat

Perez#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VEiHCDpEth — Formula 1 (@F1) September 6, 2020