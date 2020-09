Au micro de Téléfoot ce dimanche matin, Kylian Mbappé est revenu sur les performances du Paris-Saint-Germain cette saison. Si le Français est satisfait d’avoir atteint la finale de la Ligue des champions avec son club, son objectif est de soulever le trophée. Et pour cela, une solution : “il faut acheter des joueurs”. Leonardo et Nasser sont prévenus. Pour le moment Aréola est revenu mais aucun renfort n’est arrivé en capitale française.

“Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale, maintenant on a brisé ça. Plein d’équipes ont perdu une finale et ont gagné l’année d’après. Il faut positiver et faire un bon recrutement. Je pense que c’est important. Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura de bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée” a déclaré le numéro 10 de l’équipe de France. À bons entendeurs…