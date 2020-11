Comme les autres coureurs, Christopher Froome a donné son avis sur le parcours du prochain Tour de France. Une bon tracé selon le futur coureur d’Israël Start-Up Nation.

« J’ai été très heureux de voir le parcours qui est sorti. Chaque année, je regarde le parcours et j’essaie de voir s’il est bien équilibré entre les montées et les contre-la-montre, et je pense que les années précédentes, la balance a été très orientée vers les alpinistes purs et les seuls contre-la-montre que nous avaient également été assez pondérés envers les grimpeurs. La préparation du Tour de France commence vraiment maintenant, car avec la Vuelta aussi tardive, la condition continuera et deviendra les fondations pour l’année prochaine (…) Ce sera une structure complètement différente, et aucun manque de respect pour l’équipe actuelle de Israël Start-Up Nation, mais on a presque l’impression d’avoir une feuille de papier vierge pour construire un programme du Grand Tour à partir de zéro », a indiqué Christopher Froome dans un entretien à Cyclingnews.