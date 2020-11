La semaine dernière a été extrêmement mouvementée au FC Barcelone. Président très décrié du club depuis plusieurs années, Josep Maria Bartomeu a jeté l’éponge et une nouvelle ère commence chez le vice-champion d’Espagne.

Une ère avec de la jeunesse et une direction qui devra oeuvrer pour retrouver les sommets du football européen. Ancien entraîneur mythique de l’équipe, Pep Guardiola a donné son ressenti lors d’une conférence de presse il y a quelques jours. S’il adore toujours autant le Barça, il ne pense pas que revenir et de nouveau coacher cette équipe soit la bonne solution.

Aujourd’hui sur le banc de Manchester City, le catalan pense qu’il faut un supplément d’âme et beaucoup d’énergie pour prendre les commandes de l’équipe, chose qu’il n’a plus. Il ne compte pas, un jour, retrouver ce poste et pense que Ronald Koeman est aujourd’hui l’homme de la situation.

Pour lui, le Barça c’est un club à part et il faut une énergie importante pour accomplir cette tâche. Voici la vidéo :