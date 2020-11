Tête de série numéro 1 du tournoi, Rafael Nadal s’impose en quart de finale face à Pablo Carreno Busta.

L’Espagnol est passé roche de la correctionnel mais a su gagner les points importants et accélérer face à son compatriote. Nadal s’impose en trois manches 4-6 / 7-5 / 6-1 et prive dans le même temps son adversaire d’une qualification pour le Masters de Londres dans quelques jours. C’est Diego Schwartzman qui sera présent dans le tableau du Masters. Concernant Nadal, il affrontera le vainqueur du match entre Alexander Zverev et Stan Wawrinka.