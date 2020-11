Avant d’affronter Everton en championnat ce week-end, Manchester United reste sur une mauvaise série. Les Reds Devils ont mal entamé leur saison et l’avenir d’Ole Gunnard Solskjaer sur le banc semble s’assombrir.

Même si le club est aujourd’hui 15e avec 7 points, le coach norvégien reste serein et fait confiance à son groupe pour relever la tête comme il l’explique devant les médias. « Si je ne fais pas confiance à mes convictions et mes valeurs, aux qualités de mon staff et à la qualité de mes joueurs, qui d’autre le fera ? Il y a des hauts et des bas dans le football, c’est comme ça. Il faut avoir cette confiance en soi et confiance dans les joueurs », s’exprime-t-il.

Avant de conclure : « De ce que j’ai vu des garçons, ils sont très concentrés et prêts à donner une réponse. Je connais ces joueurs et je leur fais suffisamment confiance pour répondre ». Battu à domicile par Chelsea le week-end dernier et en Turquie face à Istanbul Başakşehir cette semaine, une nouvelle défaite à Everton ce samedi pourrait encore un plus fragiliser l’avenir d’OGS à la tête des Reds Devils. Affaire à suivre…