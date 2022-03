L’Australien Kaden Groves (BikeExchange) s’est montré le plus rapide dans la deuxième étape du Tour de Catalogne, mardi à Perpignan.

Le Norvégien Jonas Hvideberg (DSM) a empoché des bonifications en cours d’étape et a dépossédé l’Australien Michael Matthews du maillot de leader. Groves (23 ans), qui n’avait encore jamais gagné en WorldTour, a remonté dans les derniers mètres l’Allemand Phil Bauhaus. Le Français Hugo Hofstetter a pris la troisième place. Dans cette étape de 202 kilomètres passant d’Espagne en France, le Britannique Simon Yates s’est retrouvé à l’arrière à 16 kilomètres de l’arrivée, suite à des incidents de course (chute et incident mécanique). Il a concédé pour finir une trentaine de secondes aux autres candidats à la victoire finale.

Mercredi, la troisième étape revient en Espagne sur un parcours de 161 kilomètres entre Perpignan et la station de La Molina. L’ascension finale (12 km à 4,5 %), qui avait vu la victoire du Colombien Miguel Angel Lopez en 2019, mène à l’altitude de 1691 mètres.