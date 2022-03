Bientôt en fin de contrat avec le Barça, Sergio Busquets serait notamment ciblé par Leonardo et le PSG.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Sergio Busquets pourrait bien faire sa valise dès cet été à en croire les informations du média catalan Don Balón. Titulaire dimanche soir contre le Real Madrid (victoire 4-0), le milieu de 33 ans est perçu comme un vrai casse-tête un interne. Si Xavi lui donne encore son entière confiance, les dirigeants du Barça poussent plutôt pour l’éclosion du jeune Nico, voire la titularisation de Frenkie de Jong à ce poste. Ainsi, le club catalan n’aurait pas l’intention de prolonger le contrat de Busquets et un départ lors du prochain mercato permettrait alors de remplir un peu les caisses.

Estimé aujourd’hui à 9 millions d’euros, Sergio Busquets ne manque pas d’admirateurs selon la presse espagnole. Dans le lot, on retrouve notamment le Paris Saint-Germain et plus précisément le directeur sportif du club, Leonardo. Grand adepte du poste de sentinelle, le Brésilien n’a jamais pu trouver le successeur de Thiago Motta. Cette saison, le profil de Leandro Paredes est totalement différent et Danilo Pereira évolue à un poste hybride sur le côté droit. Reste à savoir si Leonardo – pointé du doigt par la presse et les supporters – sera toujours en poste au PSG la saison prochaine. Si c’est le cas, il pourrait bien tenter la piste Sergio Busquets, qui retrouverait ses anciens coéquipiers Neymar et Lionel Messi.