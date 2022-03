Pour Landreau, le problème du PSG ne vient pas de Mauricio Pochettino et l’Argentin « doit » rester la saison prochaine.

Cible des critiques depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino devrait faire ses valises à la fin de la saison à en croire les rumeurs. Une nouvelle qui n’enchante pas particulièrement l’ancien gardien Mickaël Landreau. Invité sur le plateau du Late Football Club hier soir, il a expliqué pourquoi les dirigeants du PSG doivent laisser une nouvelle chance à l’Argentin.

« J’aimerais qu’il reste à Paris, qu’il prolonge et qu’il décide avec qui et comment. J’estime, qu’aujourd’hui, il n’y a aucun entraîneur qui a le pouvoir à Paris. Et moi, j’aimerais qu’on l’écoute et qu’il dise : ‘OK, moi j’ai envie jouer comme ça, j’ai besoin de joueurs comme ça. Laissez-moi deux ans, je vais vous gagner toutes les compétitions.’ Vous voulez quoi ? Qu’il parte dans un autre club et qu’il soit champion d’Europe ? Comme Tuchel, Emery et Ancelotti… D’ailleurs, ils sont tous les trois en quarts de finale de la Ligue des Champions. Il n’est jamais trop tard pour donner du poids au vestiaire, pour donner du poids à un entraîneur. (…) Les joueurs écouteront l’entraîneur à partir du moment où il a les clés et qu’il décide des joueurs qu’il va recruter. »