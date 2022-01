Le parcours de Paris-Nice a été dévoilé aujourd’hui. La première grande course par étapes européenne du calendrier cycliste est revenu à la tradition avec une arrivée prévue sur la Promenade des Anglais à Nice.

Pour la 80e édition de Paris-Nice, les organisateurs ont décidé de revenir sur un parcours classique avec une arrivée sur la Promenade des Anglais. Déserté lors des dernières éditions en raison de la pandémie, le lieu d’arrivée emblématique est de retour en 2022. Maximilian Schachmann, lauréat en 2020 et 2021, tentera un triplé historique sur la célèbre course par étape qui aura lieu du 6 au 13 mars 2022. L’Allemand aura comme principal adversaire le Slovène Primoz Roglic et le Colombien Egan Bernal. Ils se disputeront le classement général sur huit étapes et un itinéraire long de 1196,6 kilomètres.

« Des premières étapes piégeuses, favorables tout autant aux grands sprints massifs qu’aux bordures, un contre-la-montre technique et ramassé à Montluçon qui n’assommera pas la course, une somptueuse étape ardéchoise de milieu de semaine agrémentée de 3.350 m de dénivelé positif, une course de côte alléchante jusqu’au col de Turini la veille de l’arrivée, un col d’Èze revisité gravi par un versant inédit avant la descente sur Nice », a énuméré Christian Prudhomme

Les étapes de Paris-Nice 2022 :

1re étape (6 mars) : Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville (159,8 km)

2e étape (7 mars) : Auffargis – Orléans (159,2 km)

3e étape (8 mars) : Vierzon -Dun-le-Palestel (190,8 km)

4e étape (9 mars) : Domérat -Montluçon (13,4 km, c.l.m ind.)

5e étape (10 mars) : Saint-Just-Saint-Rambert – Saint-Sauveur-de-Montagut (188,8 km)

6e étape (11 mars) : Courthézon – Aubagne (213,6 km)

7e étape (12 mars) : Nice – Col de Turini (155,4 km)

8e étape (13 mars) : Nice – Nice (115,6 km)