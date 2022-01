L’Aviron Bayonnais a annoncé la signature de Camille Lopez pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2024.

Camille Lopez a décidé de quitter Clermont. L’ouvreur international, qui évoluait depuis 2014 à l’ASM, a décidé de rejoindre le Pays Basque et Bayonne l’été prochain. Il a signé pour les deux prochaines saisons et une troisième en option. Pour le moment, l’Aviron Bayonnais évolue en Pro D2 mais va se battre pour remonter en Top 14 cette saison. En tout cas, le club basque s’active pour se renforcer après la signature annoncée de Maxime Machenaud. La saison prochaine Bayonne pourra aligner une charnière expérimentée : Machenaud-Lopez. « Même s’il me restait un an de contrat à Clermont, revenir dans ma région natale, c’est une décision familiale. Je suis vraiment très heureux de rentrer chez moi (…) Il y avait une réelle volonté de me rapprocher de ma famille, de mes amis », a confié le demi d’ouverture de 32 ans.