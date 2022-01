Entraineur de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a donné une interview pour « France Bleu Saint-Etienne » ce vendredi et il est revenu sur le mercato des Verts.

Dans un premier temps, il a est revenu sur le dossier concernant l’ancien lyonnais Jean-Philippe Mateta : « On s’est entendus sur la volonté de recruter un attaquant avec des caractéristiques qui correspondent à mes attentes. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l’AS Saint-Etienne. Je peux simplement vous dire que nous l’avons souvent au téléphone. Ses dirigeants sont informés. Il y a des règles à respecter. Il est encore inopportun de dire qu’il viendra nous rejoindre. C’est une volonté unanime. »

Avant de parler d’Alvaro Gonzalez lui aussi cité : « Cela a été évoqué par la cellule de recrutement. Si l’OM veut bien prendre son salaire en charge et si le joueur veut venir chez nous, on l’accueille. » Pour rappel, le footballeur de 31 ans a refroidi la thèse d’un départ à Strasbourg et souhaite rester à Marseille.