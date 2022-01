Vétéran du cyclisme mondial, Alejandro Valverde, qui fêtera bientôt ses 42 ans, va mettre un terme à sa carrière au terme de l’année 2022. Une annonce tonitruante qu’a lui-même fait la star espagnole.

A bientôt 42 ans, et après plus de 20 saisons chez les professionnels Alejandro Valverde a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison : « Je veux dire au revoir au cyclisme de manière général, et à mon équipe, pour toutes ces belles années. Mais je veux surtout que ma santé m’accompagne jusqu’au bout et que je puisse courir toute l’année avec le public. Après ça, je serai très heureux de clore une si belle carrière dans ce sport. Les sensations ne sont pas différentes. Elles sont toujours bonnes et c’est pour ça que je me suis laissé une année de plus« , a déclaré l’Espagnol dans un entretien accordé à EsCiclismo.

Doté d’un palmarès garni de 130 victoires dont un Tour d’Espagne, quatre Liège-Bastogne-Liège, cinq Flèche Wallonne… Alejandro Valverde souhaité « dire au revoir au cyclisme » devant son public : C’était dommage de prendre sa retraite sans public. Maintenant j’espère que nous pourrons avoir une année plus normale et profiter à 100%. Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un grand cycliste qui a tout donné pour ce sport et qui l’a beaucoup apprécié. Plus que pour les victoires, qui sont là, j’aimerais que les fans se souviennent de moi comme une personne formidable qui a toujours tout donné sur le vélo.«

Cette année, le vétéran espagnol disputera le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne mais pas le Tour de France. La Vuelta devrait clôturait sa saison à moins qu’il ne veuille finir en beauté avec un succès aux Championnats du monde en Australie.