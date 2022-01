Star de la sélection algérienne, Riyad Mahrez est revenu sur la défaite et l’élimination hier soir de l’Algérie face à la Côte d’voire dans le dernier match de groupe de la CAN 2022.

« Je pense qu’on a essayé de tout faire pour passer, on n’a pas réussi je pense que surtout sur ce match, on n’a pas été au niveau, moi le premier, j’assume et je prends toutes les responsabilités, mais voilà ça fait partie du football, on gagne, on perd, on a tout donné, on ne peut rien faire d’autre, InshAllah on revient plus forts. L’état d’esprit est toujours là. On est une équipe qui donne tout. Les conditions ne sont pas faciles, Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais c’était très très difficiles [les conditions de jeu]. On a eu du mal à rentrer dans le tournoi, on n’a pas gagné le premier match, qui nous met tout de suite dans le dur, le deuxième on le perd et le troisième on est déjà presque la tête sous l’eau. On essaye de tout donner et on perd ce match. Il faut qu’on relève la tête il faut qu’on reste soudé, on a gagné ensemble, là on perd, on perd ensemble. On sait que tous les supporters algériens seront derrière nous ceux qui ne le serons pas, ce n’est pas grave, c’est la vie, c’est le football. En tout cas nous on restera soudés et on reviendra plus forts InshAllah. » A confié celui qui loupé un penalty durant la rencontre.