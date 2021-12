Le cycliste britannique Mark Cavendish a révélé avoir été récemment victime d’un braquage à son domicile.

Quatre hommes armés ont l’on menacé, ainsi que sa femme et leurs trois enfants. « Comme vous le comprendrez certainement, cet incident a fortement traumatisé notre famille, pas que moi et (mon épouse) Peta, mais nos enfants (8, 6 et 3 ans) également, qui ont craint pour leur vie et qui en subissent le contrecoup », a raconté Mark Cavendish ce mercredi, dans un communiqué. L’attaque a eu lieu le 27 novembre dernier, de bon matin, au domicile des Cavendish, dans le le sud-ouest de l’Angleterre. « Les articles volés ne sont que des choses matérielles et notre priorité pour le moment est de nous assurer que tout le monde se remette en famille de cet incident. On sait que cela va prendre du temps », a ajouté le Britannique.