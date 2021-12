Monaco a dévoilé son groupe de 22 joueurs pour le déplacement en Autriche à l’occasion de la dernière journée de l’Europa League.

Dans ce match sans enjeu pour les Monégasques, déjà qualifiés et assurés de la première place de leur groupe, Niko Kovac a fait appel à plusieurs jeunes. Ainsi le défenseur central Yllan Okou et le milieu de terrain Florian Baranik, issus de la N2 sont convoqués pour la première fois. L’entraîneur de l’ASM doit faire sans son défenseur Guillermo Maripan et son milieu Youssouf Fofana qui sont suspendus. Il doit également toujours composer avec les blessures de Cesc Fabregas, Benoît Badiashile et Krépin Diatta. Le technicien croate a choisi de mettre au repos son gardien de but titulaire, Alexander Nübel.