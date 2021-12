La phase de poule de la Ligue des Champions s’est quasiment terminée ce soir (il ne reste plus qu’Atlanta-Villarreal). Le point et le récap des éliminés, quatrièmes de groupe, et des troisièmes, reversés en Ligue Europa.

De nombreuses grosses écuries européennes sont reversés la Ligue Europa comme le FC Barcelone et le FC Séville en Espagne mais aussi les deux clubs allemands : le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. A noter que le Milan AC et le Shakthar Donetsk, qui ont terminé 4e de leurs groupes respectifs sont éliminés de toutes compétitions européennes.

Équipes reversées en Ligue Europa : RB Leipzig, FC Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zénith Saint-Pétersbourg, FC Barcelone, FC Séville, Atalanta ou Villarreal.

Équipes éliminées des compétitions européennes : Bruges, AC Milan, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Young Boys Berne, Wolfsburg, Malmö.

