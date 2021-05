Première édition de la Mercan’Tour Classic et une victoire finale pour Guillaume Martin au sommet de l’ascension dans la station de Valberg située dans les Alpes-Maritimes.

Le coureur de l’équipe Cofidis a terminé devant son compatriote Aurélien Paret-Peintre et Bruno Armirail. Après un parcours compliqué avec près de 3950 mètres de dénivelé, Martin s’est imposé en patron et s’adjuge une victoire dans une course, la première depuis 2019.

Le classement :

1. Guillaume Martin (Cofidis) les 173 km en 4 h 23:56

2. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R Citroën) à 1:42.

3. Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) m.t.

4. Anthony Perez (FRA/Cofidis) à 2:40.

5. Mathias Frank (SUI/AG2R Citroën), à 2:43

6. Adria Moreno Sala (ESP/Team Vorarlberg) à 2:53

7. Jérémy Cabot (FRA/Total Direct Energie) à 2:56

8. Roland Thalmann (SUI/Team Vorarlberg) à 3:05

9. Idar Andersen (NOR/X PRO Cycling) à 3:20

10. Jaakko Hanninen (FIN/AG2R Citroën) à 3:36