Champion de France avec le LOSC hier soir sur la pelouse du Angers SCO, Christophe Galtier a surpris son monde et cela a clairement impressionné Raymond Domenech.

Si l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a félicité le coach français et cela partait d’un bon sentiment, il s’est une fois de plus fait remarquer. En effet, il a confondu Christophe Galtier et Fabien Galthié. Ce dernier étant le sélectionneur du XV de France de rugby et un ancien consultant rugby. Une grosse erreur qui a fait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. « L’unecatef tient à féliciter l’OM pour sa 5ème place , et surtout les lillois et leur entraîneur français sans concept concret de jeu pour ce magnifique titre.. bravo à F.Galtier. »

« Que pense l’UNECATEF de la 18e place du FC Nantes? », « Euh… C. Galtier, plutôt. Je comprends si vous confondez avec Fabien Galthié. Et le staff de Christophe Galtier est international. Et remporte des titres, lui… F. Galtier ? La même erreur que Hanouna hier, sauf que lui ne se revendique pas spécialiste du football et des entraîneurs français ! » ou encore : « Qui est F. Galtier ? Bravo sinon pour la possible relégation du FC Nantes… » ont été postés en réponse à la publication de Raymond Domenech, lequel se reliera deux fois avant de publier un tweet la prochaine fois.