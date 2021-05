Elu meilleur gardien de Ligue 1 il y a quelques jours, Keylor Navas n’a rien pu faire pour éviter au Paris Saint-Germain de perdre son titre de champion de France au profit du LOSC.

Quelques heures après la victoire à Brest, le gardien du club de la capitale a tenu à faire passer un message aux fans. « Une saison difficile se termine dans laquelle nous aurions aimé donner plus de joie aux supporters, qui nous ont toujours accompagnés et encouragés, mais cela n’a malheureusement pas été possible. Nous avons tout laissé sur le terrain et nous nous sommes battus jusqu’au bout, que personne n’en doute.”

Avant de poursuivre et donner rendez-vous la saison prochaine : “Je remercie Dieu pour nous avoir aidés à arriver jusqu’à ici. Nous reviendrons avec enthousiasme et force renouvelée à la recherche de nouveaux défis. Sur le plan personnel, je ne peux que vous remercier d’avoir été reconnu comme le meilleur gardien de but et de m’avoir inclus dans le onze idéal de la ligue. Ça a été le mérite de tous.”