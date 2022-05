Distancé dans la course au classement général après la première étape de montagne, Guillaume Martin s’est rassuré lors d’une journée plate. Le Français espère retrouver de meilleures sensations lors d’un weekend montagneux qui arrive à grands pas.

« Après l’étape difficile d’hier (mardi sur les pentes de l’Etna), j’avais à cœur de repartir de l’avant. C’est une journée qui s’est bien terminée au sprint. Il y avait cette bosse en milieu de course où on se doutait que ç’a allait accélérer. J’avais de bonnes jambes sur cette bosse même si le rythme n’était pas infernal. C’est dur de jauger. J’ai passé une journée plutôt tranquille, j’ai pu récupérer. Dans le final, je n’ai pas pris de risque. Pierre-Luc Périchon m’a bien protégé à la fin. Il y a une deuxième journée qui doit se jouer au sprint et ensuite le week-end montagneux. J’espère retrouver de bonnes sensations et réaliser de bonnes performances », a déclaré Guillaume Martin à l’issue de la cinquième étape du Giro, remportée par son compatriote Arnaud Démare.

