L’Olympique de Marseille a déjà attaqué son mercato estival. Le club phocéen est intéressé par plusieurs profils, dont celui de l’Angevin Mohamed-Ali Cho pour la saison prochaine. Une piste validée par Jorge Sampaoli.

D’après les indications de nos confrères de ‘l’Equipe’, l’Olympique de Marseille est plus jamais dans le coup pour enrôler la pépite angevine Mohamed Ali Cho au mercato estival. Membre de l’équipe de France espoir, il possède une belle cote sur le marché et le SCO réclame entre 12 et 15 millions d’euros pour le laisser partir durant l’intersaison.

Une somme que Pablo Longoria pourrait offrir car la piste menant au natif de Stains aurait été validé en interne par Jorge Sampaoli, comme nous l’affirme le quotidien français. De son côté, le joueur voudrait poursuivre sa progression et évoluer dans une formation qui dispute la coupe d’Europe la saison prochaine. À ce petit jeu-là, Marseille semble répondre à tous les critères et les discussions se poursuivent entre les dirigeants des deux clubs. Rappelons que Cho est sous contrat avec le SCO jusqu’en juin 2023…