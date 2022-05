Alors qu’il n’avait pas levé les bras cette saison, Arnaud Démare a réalisé un superbe Giro d’Italia. A trois étapes de la fin du premier Grand Tour de la saison, le Français tire un premier bilan.

« On est forcément déçus quand on peut légitimement espérer un sprint. Quick Step-Alpha Vinyl et nous-mêmes avons vraiment joué le jeu, on a vraiment mis tout le monde à rouler. C’est dommage que d’autres équipes soient venues trop tardivement. En tous les cas, je veux encore tirer un grand coup de chapeau à mes équipiers. On n’a pas la victoire aujourd’hui (jeudi), mais ils ont encore fait un énorme boulot. Il reste deux grosses journées avant de rejoindre Vérone. On aura tout donné sur ce Giro, on n’a rien à regretter et on peut vraiment être fiers de ce qu’on a réalisé. Je suis fier de l’équipe, du staff, de tout le monde. On a fait quelque chose de formidable. Trois victoires sur un Grand Tour, c’est extraordinaire », a déclaré Arnaud Démare dans des propos relayés par Cyclismactu.

Après avoir remporté trois étapes sur le Giro d’Italia, Arnaud Démare devrait souffrir dans les jours à venir avec deux étapes de montagne et un contre la montre pour clore cette édition 2022. Le maillot Cyclamen sur les épaules, le Français devrait fêter un Tour d’Italie auréolé de succès d’ici la fin du weekend.