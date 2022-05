Cameron Norrie n’a certes pas le jeu le plus flamboyant du circuit, mais il fait preuve d’une solidité implacable. Le Britannique, 11e mondial, est à la base un spécialiste de surfaces rapides mais il s’est récemment montré très convaincant sur terre battue. Il vient d’ailleurs de remporter son premier tournoi sur ocre juste avant le début de Roland-Garros, au ATP 250 de Lyon, où il y a battu plusieurs spécialiste de terre battue. De son côté, Karen Khachanov connait une saison plutôt décevante. Le Russe peine à retrouver sa meilleure forme et réalise des matchs assez poussifs marqués par de gros trous d’air, malgré ses deux premiers tours remportés. Norrie risque de l’étouffer par sa rigueur permanente, et Khachanov risque de souffrir des coups droits bombés de gaucher de Norrie sur le revers du Russe que l’on voit plus souvent partir à la faute.

Jouer un Grand Chelem avait manqué à Novak Djokovic, et on peut le ressentir sur ce début de quinzaine. Le numéro 1 mondial fait preuve d’un sérieux sans faille et semble être en mission pour défendre son titre. De plus, il connait toute l’importance de passer le minimum de temps sur les cours lors des premiers tours afin de conserver un maximum de ressources pour la fin du tournoi. Le Serbe s’est montré expéditif lors des deux premiers tours remportés 3 manches à 0, et on l’imagine réitérer aujourd’hui face à Aljaz Bedene. Le Slovène revient d’une longue absence et manque de rythme malgré deux premiers matchs assez convaincants. De plus, il ne possède à priori aucune arme pour déranger Djokovic, comme peuvent en attester les confrontations entre les deux hommes : 8 sets disputés, 8 remportés par « Nole ».