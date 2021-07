Grand vainqueur du Tour de France ce dimanche soir sur les Champs Elysées, Tadej Pogacar a une nouvelle fois vécu de fortes émotions.

Après ce nouveau succès sur les Champs, le coureur slovène de l’équipe UAE est revenu sur cette victoire et s’est lancé dans une une pluie de remerciements. Il reviendra en 2022 pour tenter de faire la passe de trois. « J’ai déjà gagné le Tour de France, et l’an dernier je ne savais pas comment aborder la plus grande course du monde. Cette année je suis mieux préparé. Je remercie les spectateurs français, tous les fans de cyclisme du monde entier, ça a été un sentiment incroyable, des sensations folles. Revenir après le succès de l’an passé, ça a été une aventure incroyable. Je n’arrive pas à trouver les mots pour décrire mon bonheur de faire partie de cette équipe (UAE), cette famille. Ils ont été à mes côtés tous les jours. Merci à tous, ça a été une année difficile avec le Covid et j’espère qu’on pourra revenir sans masque l’an prochain. Merci aux organisateurs aussi, nous avons pu rouler et concourir et nous sommes en bonne santé. Je ne peux pas oublier ma famille, ma compagne, mes amis qui m’ont tous encouragé. » A-t-il confié à la fin de cette édition 2021 de la Grande Boucle.