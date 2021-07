Victoire 83 à 76 pour les Etats-Unis la nuit dernière en match de préparation pour les Jeux Olympiques contre l’Espagne.

Après un début de préparation délicate et une défaite face à l’Australie, les Américains et leur coach Gregg Popovich l’emportent au final contre le champion du monde en titre et terminent leur préparation pour les Jeux avec un succès. Team USA a pu compter sur 19 points de Damian Lillard, 15 de Keldon Johnson face à des Ibériques qui étaient pourtant en tête à la pause. Belle victoire pour les Etats-UNIS qui s’envolent pour Tokyo ce lundi avec des matchs contre la France le 25 juillet, l’Iran le 28 et la République-Tchèque le 31. Coup dur pour Popovich qui sera privé de Bradely Beal et Kevin Love pour le tournoi.