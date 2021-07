Décidément Lionel Messi est un homme de records. L’Argentin a publié une photo avec la Copa América et il est même devenu le premier de l’histoire d’Instagram à atteindre les 20 millions de likes.

La star du FC Barcelone vient de battre un record du monde sur les réseaux sociaux en devenant la première personne de l’histoire à avoir reçu plus de 20 millions de likes sur Instagram. Une prouesse exceptionnelle pour la star de l’Albiceleste qui peut bien évidemment remercier ses coéquipiers et tout particulièrement Angel Di Maria. Dans une finale très fermée, c’est le joueur du Paris Saint-Germain qui a marqué le seul but de la rencontre et ainsi offert le trophée à sa nation.