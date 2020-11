La semaine a été riche en émotions. Mais aussi en chiffres. L’Espagne a ridiculisé l’Allemagne 6-0, le duo Paul Pogba N’Golo Kanté est invaincu depuis 26 matchs avec les Bleus, et Lewis Hamilton a égalé le nombre de titres mondiaux de Michael Schumacher.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les chiffres des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1, Lewis Hamilton a remporté son septième titre de champion du Monde de Formule 1. Le week-end dernier, en Turquie, le Britannique a ainsi égalé Michael Schumacher tout en haut du classement historique. Mais alors qui est le meilleur ? C’est à découvrir ici.

Hamilton ou Schumacher, qui est le plus grand de tous les temps ?



Lewis #Hamilton :

7x World 🏆 94🥇Grand Prix, 163 podium 🥇🥈🥉, 97 pôles position 1⃣🏁#Schumacher :

7x World 🏆 91🥇Grand Prix, 155 podium 🥇🥈🥉 ,68 pôles position 1⃣🏁#F1 #F1bahrein #Formula1Turkiye pic.twitter.com/P4ulq8yFBy — Sport.fr (@FilSport) November 16, 2020

Numéro 2, L’Espagne a humilié l’Allemagne 6 à 0. C’était mardi dernier pour la sixième journée de la Ligue des Nations. C’est l’une des rencontres, ou un chiffre vaut 10 000 mots.

Numéro 3, quand Paul Pogba et N’Golo Kanté sont alignés d’entrée, la France ne perd pas. Après le succès face au Portugal 0-1, qui a permis, par la même occasion aux Bleus de valider leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations, le duo du milieu de terrain a montré une nouvelle fois toutes ses capacités. 26, où le nombre de matchs invaincus de l’équipe de France lorsque les deux joueurs sont alignés d’entrée.