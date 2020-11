Lewis Hamilton a égalé le record de Michael Schumacher en remportant un 7e titre de champion du monde de Formule 1. Dès lors, comment départager les deux hommes ?

Le Britannique a remporté ses 7 titres en 14 saisons et 264 Grands Prix, alors que l’Allemand les a conquis en 19 saisons et 307 courses. Lewis Hamilton compte en outre plus de victoires en carrière : 94 contre 91 pour l’Allemand. Et il a été plus souvent sur le podium : 163 contre 155. Sur les pole positions également, 97 contre 68 pour Schumi. Sur le plan statistique, Lewis Hamilton aurait donc un rendement supérieur.

Mais attention aux comparaisons : il y a plus de Grand Prix par saison aujourd’hui qu’à l’époque de Schumacher. Et puis surtout, en Formule 1 plus que dans aucun autre sport, le pilote est dépendant de sa machine. Schumacher n’aurait-il pas remporté plus de succès avec une écurie Mercedes du niveau de celle dont dispose Hamilton aujourd’hui ? Certes, la Scuderia Ferrari dominait le plateau dans les années 90. Mais le team Mercedes bat tous les records depuis quelques années.

Alors finalement, qui est le meilleur ? On ne le saura jamais…