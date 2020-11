Hier soir, l’Equipe de France a décroché une victoire importante au Portugal et assure sa qualification pour le Final 4 de la Ligue des Nations.

Un succès 1-0 sur un but de N’Golo Kanté suite à une frappe d’Adrien Rabiot mal repoussée par le gardien portugais Rui Patricio. Sur ce match, Didier Deschamps a aligné une équipe ambitieuse avec des principes de jeu intéressants et surtout un milieu de terrain qui fonctionne. Le sélectionneur des Bleus a fait confiance au duo Pogba – Kanté qui a une fois de plus marché sur le milieu adverse.

Après cette belle victoire, les deux joueurs ont encore fait parler leur talent et leur association est parfaite en équipe nationale. Une stat le prouve : en 26 matchs, Paul Pogba et N’Golo Kanté n’ont jamais connu la défaite (6 nuls et 20 victoires) lorsqu’ils étaient alignés ensemble. Hier soir, ce chiffre s’est encore révélé exact. Bravo Messieurs !