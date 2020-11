Absent avec le Brésil lors du match des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 face au Venezuela, Neymar ne sera pas non plus présent face à l’Uruguay dans quelques jours.

Toujours blessé aux adducteurs, la star du PSG a pris son avion direction la France et est même attendu à Paris dès ce dimanche. Libéré par le staff médical de la Seleçao, il revient dans la capitale plus vite que prévu et va maintenant devoir se soigner avec le staff médical du PSG. Pour rappel, la star du PSG est espérée pour le match décisif de Ligue des Champions face à Leipzig au Parc des Princes le mardi 24 novembre, soit dans moins de 10 jours désormais…