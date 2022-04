Belle victoire de Lucie Baudu, sacrée championne de France en canoë monoplace.

Après Boris Neveu et Camille Prigent en K1 et Denis Gargaud en C1, Lucie Baudu a décroché ce lundi, sur le bassin olympique de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), le titre national en canoë monoplace. Victorieuse en finale, la compétitrice de 28 ans a validé sa sélection en équipe de France et son ticket pour la saison internationale. Quatrième aux Jeux Olympiques de Tokyo, Marjorie Delassus, en difficulté sur la course 3, a terminé sur la deuxième marche du podium grâce à sa victoire de dimanche. Elle devance Laurène Roisin, troisième.