Après la victoire face à Niort (2-0) du TFC, synonyme de montée en Ligue 1, Philippe Montanier n’a pas caché sa joie au micro de beIN Sports.

« Je ne voulais pas parler avant parce que je craignais cette équipe de Niort, que je trouve bonne et habile. Maintenant c’est bon. On a fait une saison fantastique et encore un gros match ce soir. Même à un 1-0, on n’était pas soulagés, après le deuxième but, on a tout lâché.

(Sur la place de cette montée dans sa carrière d’entraîneur) Je la mets dans les meilleurs moments, parce qu’au-delà de la réussite, il y a aussi une aventure humaine avec des joueurs, un staff, une direction avec lequel il y a toujours eu une unité.

(Sur son émotion) Ça fait partie de notre métier. L’avantage, c’est qu’on y est arrivé progressivement, il ne manquait presque rien, il fallait rester calme. La communion avec le public change un peu la donne.

(Sur la comparaison avec son passage à Lens, promu en 2020, sans lui à cause de son licenciement à deux journées de la fin) Là il y a un petit plus, puisque c’est avec le club avec lequel j’étais déjà monté en Ligue 1 (en 1997). »