Toujours aussi proche de Lucas Paqueta, Bruno Guimarães fait le forcing pour convaincre son compatriote de le rejoindre en Premier League.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta ne manquera pas de prétendants s’il décide de quitter le Rhône cet été. Pisté notamment par le Paris Saint-Germain, le Brésilien serait aussi sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League. Dans une interview publiée cette semaine sur le site de Newcastle, son ancien coéquipier Bruno Guimarães en a profité pour lui faire un énorme appel du pied. Reste à savoir si les Magpies voudront encore casser leur tirelier pour un milieu offensif dont la valeur marchande avoisine les 40 millions d’euros.

« Quel joueur j’aimerais voir arriver à Newcastle ? Ah, Lucas Paqueta. C’est mon frère, mon meilleur ami et je m’entends extrêmement bien avec lui. Nous avons la même façon de voir les choses, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours. On faisait toujours attention l’un à l’autre. Il est comme un nouveau membre de ma famille que le football m’aurait offert. »