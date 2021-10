Dimanche dernier Tyson Fury a une fois de plus battu Deontay Wilder dans un combat épique. Si les deux hommes se détestent, du moins pendant les présentations des différents combats, Deontay Wilder a félicité son adversaire.

ll y a quelques heures, le boxeur américain a tenu à féliciter son adversaire britannique pour cette victoire. « Je voudrais féliciter Fury pour sa victoire, et le remercier pour ses grands moments historiques qui resteront à jamais. Je mentirais si je disais que je ne suis pas déçu du résultat mais après voir fait le bilan, je me rend compte que Dieu a voulu m’apprendre une leçon plus importante que ce que je voulais qu’il arrive. J’irai dans ma tombe en croyant à ce que je crois. Je sais des choses avec certitude. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais vos yeux ne mentent pas sur ce qu’ils voient. » A insisté l’ancien détenteur de la ceinture WBC.