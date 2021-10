La nouvelle star de l’Olympique Lyonnais est au cœur d’un scandale géopolitique depuis le dernier match de la Suisse.

Pas franchement impressionnant depuis son arrivée en Ligue 1, Xherdan Shaqiri fait toujours partie des cadres de la sélection suisse. Ce week-end, il était d’ailleurs titulaire lors de la victoire de la Nati (2-0) conte l’Irlande du Nord en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais c’est après la rencontre que le Lyonnais s’est surtout fait remarquer. De passage en interview d’après-match, le milieu offensif a revêtu un bref instant une veste portant le logo de l’UCK (Armée de libération du Kosovo), une milice qui lutte pour l’indépendance du Kosovo. Shaqiri a rapidement reconnu le logo et retiré la veste afin de poursuivre l’interview.

Mais les images ne sont pas passé inaperçu en Serbie, où l’UCK est considérée comme une organisation terroriste, et la presse nationale a relayé ce « scandale ». La fédération serbe réclame par ailleurs des sanctions envers l’UEFA et la fédération suisse pour cet incident « intolérable ». « Il s’agit manifestement d’un abus, d’une ingérence grossière de la politique dans le sport. Maintenant, l’UEFA devrait réagir férocement et sanctionner l’Association suisse de football, qui a permis cette scène scandaleuse car elle n’a manifestement pas bien sécurisé le stade. »