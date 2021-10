L’entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a donné son expertise concernant le rachat de Newcastle United par les Saoudiens qui devenu le club le plus riche au monde.

D’après Ole Gunnar Solskjaer, ce rachat va radicalement changer le visage de Newcastle United, mais pas dans l’immédiat : « J’ai remarqué que cela s’était produit (le rachat). Je ne pensais pas que ça allait se passer, mais maintenant c’est le cas et cela va changer le paysage. (…) À court terme, cela ne va pas changer mais à long terme, ce sera intéressant à regarder et ça a été le sujet du football ces deux dernières semaines. Je ne veux pas me joindre à cette discussion politique. »

Pour conclure, le Norvégien a indiqué qu’il appréciait Newcastle dans les années 90 : « C’est un club de football fantastique avec des traditions, j’étais content quand Newcastle était en haut du classement (dans les années 90). » Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, s’est lui élevé contre ce rachat.