La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté la médaille d’or sur la Mass Start ce vendredi matin. La nouvelle championne olympique n’a pas été en mesure de cacher ses émotions en fin de course et elle a livré ses premiers mots.

« Je pense que j’avais du bon matériel, ça aide toujours. Je n’ai pas compris, a-t-elle assuré quand elle a été interrogé sur cette phase de course. Quand je suis sortie du pas de tir, je n’ai pas regardé à côté de moi mais je savais qu’il y avait du monde autour. Derrière, je me suis retrouvée très vite toute seule et je suis restée hyper calme en me disant que j’allais finir ma course. Les tirs étaient complètement dans le mouvement et il fallait saisir l’opportunité. J’étais étonnement très calme, c’est vraiment le souvenir que j’ai de toute cette boucle et tout ce tir. » Ajoute Justine Braisaz-Bouchet nouvelle championne olympique.