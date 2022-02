La Française Justine Braisaz-Bouchet devient championne olympique de biathlon sur l’épreuve du jour de la Mass Start. En attendant les garçons un peu plus tard dans la matinée et leur chef de file Quentin Fillon-Maillet, les filles ont brillé avec deux Françaises dans le top 10 et notre Justine Braisaz-Bouchet championne olympique.

EXCEPTIONNEL ! La Française de 24 ans Justine Braisaz-Bouchet a réalisé la course parfaite ce vendredi sur la Mass Start en terminant juste devant les favorites norvégiennes Tiril Eckoff et Marte Olsbu Roeiseland. Avec quatre erreurs aux tirs, les trois filles se sont livrées une bataille acharnée sur les ski et à ce petit jeu-là, c’est Justine Braisaz-Bouchet qui a tiré son épingle du jeu. Une performance XXL pour l’Equipe de France féminine de biathlon qui offre une 7e médaille en biathlon à la France sur ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. BRAVO JUSTINE ! Notons aussi la belle 6e place de Julia Simon.

🥇 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙦𝙪𝙚 🥇



🇫🇷🤯 Quelle course de Justine Braisaz-Bouchet ! La Française remporte l’or olympique sur la mass start. #Biathlon #Beijing2022



