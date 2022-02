Pierre Ménès est revenu sur le succès hier soir de l’Olympique de Marseille 3 buts à 1 en Ligue Europa Conférence face à Qarabag. Il n’a pas été très convaincu par la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

« On nous a inventé une Coupe d’Europe de troisième zone cette saison et force est de constater que l’OM a pris ce match comme tel, tout comme ses supporters qui étaient nettement moins nombreux que face à Angers il y a quinze jours. L’équipe hybride concoctée par Sampaoli a marqué en fin de première période grâce au gardien de Karabagh, pas vraiment à l’aise sur les ballons aériens et qui se déchire totalement sur le corner qui permet à Milik de marquer en deux temps. Mais aussi grâce à Medina qui a offert le ballon à Gueye qui a pu servir Milik plein axe pour le second but. Milik qui, quel que soit le match ou l’adversaire, ne se pose pas de question et marque des buts. Malheureusement, à 2-0, les Marseillais ont éteint les feux. » Raconte l’ancien de « Canal+ » sur son blog.