La Suédoise Elvira Oeberg a remporté samedi la mass-start d’Otepaa (Estonie), comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Avec une seule faute au tir, Oeberg (23 ans) a signé son 4e succès de la saison en devançant de 4,5 secondes l’Allemande Denise Herrmann et de 4,8 secondes la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui conserve la tête du classement général avant les trois dernières courses, du 17 au 20 mars à Oslo.

Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de la spécialité à Pékin, a été la première Française en finissant 7e malgré 3 erreurs à la carabine. Victorieuse du sprint vendredi, Julia Simon a sombré (5 fautes au tir) et a terminé avant-dernière (29e), se compliquant la tâche dans la course au petit globe de la mass-start alors qu’il ne reste plus qu’une épreuve à disputer.