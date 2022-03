Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 7e et avant-dernière étape de Paris-Nice, samedi au col de Turini, et ainsi conforté son maillot jaune de leader.

Roglic a réglé un groupe d’échappés de cinq coureurs. Il devance à l’arrivée de l’étape le Colombien Daniel Martinez et le Britannique Simon Yates. Le Col de Turini était la seule arrivée au sommet de ce Paris-Nice 2022. Primoz Roglic a ainsi quasiment tué tout suspense à la veille de l’arrivée.

Au classement général, Roglic porte à 47 secondes son avance sur Simon Yates et à 1 minute sur Daniel Martinez avant la dernière étape de dimanche : départ et arrivée à Nice, mais tout de même cinq montées dans l’arrière-pays, sur un parcours de 115,6 kilomètres et notamment le col d’Eze dans le final.