Poulain d’Emil Lyng, ancien joueur du LOSC, le jeune Zanar Hussein (2006) est en ce moment même à l’essai au Domaine de Luchin.

Cible de longue date du LOSC, Zanar Hussein a débarqué cette semaine au Domaine de Luchin en provenance d’AGF Aarhus. Agé de 16 ans, le Danois évolue chez les U17 et a été mis à l’essai avec la même catégorie chez les Dogues. Une information révélée par Nordisk Football et relayée par LePetitLillois qui confirme que Lille cherche à rajeunir sa formation et a misé sur les U17, une génération particulièrement prometteuse cette saison. Présent au club pour une semaine, le jeune talent danois pourrait bien s’installer définitivement chez les Dogues en cas de prestations convaincantes. Son agent, Emil Lyng, est un ancien Dogue passé dans le Nord de 2008 à 2011. Une relation qui pourrait faciliter un transfert.