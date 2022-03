L’entraîneur du FC Barcelone a révélé qu’il avait envoyé un message à Lionel Messi après l’élimination du PSG, mercredi en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Mais…

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, a expliqué avoir contacté Leo Messi après l’élimination du PSG à Bernabéu. « J’ai une relation amicale avec Messi et nous nous parlons. Oui, je lui ai envoyé un message pour l’encourager après le match. C’était un duel qui a changé en 20 ou 25 minutes, dans lequel Madrid a eu la foi et le désir et a renversé le score dans un match qui était très difficile pour eux ». Pour Xavi, surtout en Ligue des champions, ce genre de choses peut arriver. Mais c’est là que l’entraîneur espagnol, en croyant bien faire, enfonce en réalité un peu plus le PSG.

« La Ligue des champions est comme ça. Quand on baisse un peu l’intensité, l’adversaire finit par passer au-dessus de ta tête. Je pense que c’est ce qui s’est passé dans ce match et c’est pourquoi Madrid a pu se qualifier. Un mauvais moment vous condamne en Ligue des champions », déclare Xavi. Il met le doit sur le problème : le PSG a baissé d’intensité et s’est fait piéger par un Real Madrid qui en voulait plus. Et son ami Lionel Messi est hélas l’un des symboles de ce « manque d’envie ».

Xavi et Messi ont maintenu leur relation après avoir joué ensemble pour le Barça pendant de nombreuses années et l’Argentin était très contrarié à la fin du choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une fois de plus, Messi n’a eu aucune chance de soulever ce trophée qui semble maudit pour l’Argentin ces dernières années.