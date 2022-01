De passage en zone mixte après l’éclatante victoire de l’AS Monaco ce soir face à l’ASVEL en Euroligue (75-100), le coach de la Roca Team Sasa Obradovic a savouré la prestation des siens.

« Nous avons été très concentrés et nous avons fait du bon travail durant quarante minutes. Offensivement, nous n’avons jamais trop de problèmes pour mettre des points mais défensivement, nous avons fait les efforts qu’il fallait surtout après la mi-temps. Nous étions partis sur un match offensif mais nous avons réussi quand il le fallait à stopper leurs meilleurs joueurs offensifs. Cela donne ce résultat à la fin. Je suis heureux de ce résultat très important mais aussi de la manière employée. A priori, c’est bien le meilleur match que nous ayons joué depuis que j’ai pris l’équipe et quand je suis arrivé, je ne savais pas dans quel état était mon vestiaire. Il fallait apprendre à jouer ensemble pour produire du bon basket. »

Egalement interrogé, l’entraîneur de l’ASVEL T.J Parker, a souligné les errements défensifs de son équipe. « La grosse déception vient du premier quart temps. C’est notre troisième match en cinq jours. Il y a de la fatigue avec un effectif restreint en ce moment. Nous avons les jambes pour marquer 24 points mais nous ne les avons pas pour défendre et nous encaissons 27 points à domicile contre une équipe de Monaco aussi talentueuse. Du coup, on se tire une balle dans le pied dès le début du match. Il n’y avait que quatre joueurs monégasques qui n’avaient pas joué à Nanterre et elle est arrivée en pleine forme physique. C’est une équipe très talentueuse mais il faut quand même montrer un meilleur visage défensivement. »