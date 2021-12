Déjà passé par le banc de l’AS Monaco, Sasa Obradovic reprend les rênes de la Roca Team.

Après avoir officialisé le départ de Zvezdan Mitrovic ce lundi, l’AS Monaco a annoncé dans la soirée le retour de Sasa Obradovic au poste d’entraîneur. Libre de tout contrat, le Serbe de 52 ans avait déjà effectué un passage en principauté d’une saison et demie, entre février 2019 et mars 2020, avant l’interruption de la saison, en raison de la pandémie de Covid-19, et son départ pour l’Etoile Rouge de Belgrade.

« Diriger un club suppose de prendre des décisions difficiles en considérant que le projet et ses objectifs sont au-dessus de tout. Cette décision ne veut pas dire que nous plaçons les responsabilités sur les épaules du coach. Pas du tout ! Chacun d’entre nous, direction, staff technique et joueurs sommes responsables de la situation actuelle. Nous sommes dans le même bateau et dans la même tempête », indique le club dans son communiqué.