La chance n’a pas sourit aux Lillois ce lundi, comme l’explique Sylvain Armand.

Aujourd’hui coordinateur sportif du LOSC, Sylvain Armand a donné son avis au sujet du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui verra le champion de France affronter Chelsea. Un tirage difficile qui ne fait pas les affaires de l’ancien défenseur.

« Tous les tirages allaient être compliqués, maintenant, on a pris le pire avec Chelsea, qui est le tenant du titre et qui est une équipe en forme. Ce n’est pas le meilleur tirage, mais ça va être un tirage excitant et un exploit à aller créer. On a des joueurs qui sont capables d’aller embêter Chelsea à l’extérieur et à domicile. Puis, on espère avoir l’appui du public pour faire quelque chose de grand. On sait qu’il y a des grands joueurs à Chelsea et encore une fois, c’est un gros tirage. Un tirage qu’il faudra appréhender du mieux possible. Il faudra faire le maximum pour faire l’exploit, mais dans le football, tout est permis. »